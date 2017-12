Estreante da NBA arranca risos com cobrança de lance livre inusitada

O Houston Rockets chamou a atenção na última rodada da NBA por motivos diversos. A equipe venceu com facilidade o Phoenix Suns por 131 a 115, em mais uma grande atuação do armador James Harden, que anotou 32 pontos e deu 12 assistências, e teve o ponto de número 10 mil do ala-pivô brasileiro Nenê na liga.

No entanto, o mais inusitado da noite foi a cobrança de lance livre do ala-pivô Chinanu Onuaku. Em sua primeira temporada na NBA, ele reproduziu o que já vinha fazendo nos tempos de basquetebol universitário, e arremessou de um jeito estranho, segurando a bola pelas laterais - mas acertou as duas tentativas. Como atleta profissional, ele havia tentado o lance apenas uma vez, durante a pré-temporada. E os companheiros de equipe se divertiram com o arremesso.