Ex-astro da NBA pode ser preso por furtar objetos de carro

Steve Francis foi eleito três vezes para o All-Star Game entre 2002 e 2004, e acumulou US$ 103,5 milhões (R$ 348,93 milhões) ao longo de oito anos de carreira. Fora das quadras desde 2010, Francis vem colecionando problemas com a justiça e pode ser preso, segundo reportagem da ESPN.

Em junho, o ex-atleta furtou US$ 7 mil (R$ 23,6 mil) em objetos de um carro estacionado próximo a um bar. Dentre os objetos de furto, estava a carteira da moça, um anel de diamante, uma aliança e até uma bolsa de maquiagem. Dois dias depois, Francis devolveu parte dos itens furtados, com a proposta de se entregar. Porém, como nenhuma queixa havia sido registrada, deixaram que ele fosse embora.

Em novembro, Francis voltou a ter problemas com a polícia. Ele foi preso por dirigir fazendo uso de substâncias e por ter ameaçado policiais durante a batida. Depois disso, o escritório do xerife de Manatee, na Flórida, expediu um mandado de prisão por furto. Na segunda-feira, o ex-jogador se entregou à justiça. Francis foi liberado após pagar US$ 5,5 mil (R$ 18,5 mil) por dirigir sob influência, e US$ 1,5 mil (R$ 5,6 mil) pelo furto. No entanto, a acusação de furto em terceiro grau pode resultar em uma pena de cinco anos de prisão.