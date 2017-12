Ex-Boston Celtics é condenado a oito anos de prisão por tráfico de armas

O ex-jogador do Boston Celtics, Nate Driggers, 44 anos, foi considerado culpado e condenado a oito anos de prisão por tráfico de armas. De acordo com os promotores, em 12 de abril de 2015, cerca de 100 armas no valor de 50 mil dólares (mais de R$ 150 mil) foram roubadas de um trem de carga em Chicago.

Segundo informações da ESPN americana, um total de 30 dessas armas foram entregues à Driggers, que mais tarde seria responsável por negociá-las. As autoridades conseguiram recuperar 19 armas e a procuradoria pediu que ele fosse preso por dez anos por alegar que o ex-jogador contribuía para o cenário de violência nos Estados Unidos. Driggers alega inocência no caso.

Na NBA, a carreira de Nate Driggers se limitou a apenas 15 jogos vestindo a camisa do Boston Celtics, na temporada 1996/1997, depois de passar em branco no draft de 1995. Em sua única participação na liga obteve médias de 2,4 pontos e 1,5 rebotes.