Ex-jogador da NBA diz que fumava maconha antes de jogos: 'Brisa para acalmar'

A maconha é um verdadeiro tabu no mundo do esporte. Muitos atletas não negam que já tenham consumido a erva e muitos deles já até foram flagrados em exames antidoping. Porém, para outros esportistas, o consumo é "normal". Stephen Jackson, ex-estrela da NBA, com passagens por times como San Antnio Spurs e Golden State Warriors, declarou que tinha o hábito de fumar de fumar maconha antes dos jogos e que até seu treinador sabia disso.

"Tenho que ser honesto. Houve alguns jogos que fumei (maconha) antes de jogar e fiz grandes partidas. Houve alguns jogos que fumei antes e fiquei no banco, ‘calma, por favor, calma. Essa brisa foi para acalmar", disse Jackson, em um podcast, explicando uma situação na época em que atuava nos Warriors. "Com Don Nelson, nós falávamos sobre maconha todo o tempo. Ele aceitava que falássemos sobre erva. Fizemos nosso último exame (anti-doping) em Utah, certo? Então eu e (meu companheiro) Baron (Davis) entramos no vestiário gritando, dizendo que poderíamos fumar pelo resto da temporada, e Don Nelson nos cumprimentou, 'Yeah, podemos fumar agora!'."

Para o jogador, que teve médias de 15 pontos em seus 14 anos de NBA, esse tipo de liberdade era positiva para a equipe. "Era legal o fato que ele sabia o que estava se passando com seus jogadores, o que foi ótimo, cara. Nós gostávamos disso. Era por isso que éramos um grande time".