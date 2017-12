Ex-'escudeiro' de Kobe tem casa invadida e cinco anéis de campeão roubados

Cinco vezes campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, Derek Fisher teve sua casa roubada nesta segunda-feira, segundo o site TMZ. Entre os itens furtados, joias e os cinco anéis de campeão da liga norte-americana, somando um prejuízo de US$ 300 mil. De acordo com a polícia local, os invasores entraram entre 7h30 e 10h30 da manhã. O caso ainda está sendo investigado e nenhuma prisão foi efetuada.

Todos os títulos de Fisher foram conquistados com a camisa dos Lakers, durante a era Kobe Bryant. Além do time de Los Angeles, ele jogou pelo Golden State Warriors, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Aos 42 anos, o ex-jogador está desempregado desde que foi demitido do cargo de técnico do New York Knicks, na temporada passada.