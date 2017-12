Ex-jogador da NBA tem casa invadida e roubam até vaso sanitário

Charlie Villanueva, ex-jogador da NBA, teve a sua casa invadida nesta quarta-feira. Entre os itens roubados, o que mais chamou a atenção foi o vaso sanitário retirado de um dos banheiros do local.

Em seu perfil oficial no twitter, Charlie diz não acreditar no que aconteceu: "Ainda estou em estado de choque das coisas que eles roubaram, mas o que mais se destaca é um banheiro. Irmão, um banheiro, não consigo tirar isso da minha cabeça", desabafou.

O ex-jogador ainda publicou uma foto do banheiro da residência, localizada no estado norte-americano do Texas. "Eles roubaram a minha privada. Eu não estou inventando. Ainda esperando Departamento de Polícia de Dallas", escreveu.

Nos comentários, os leitores não perdoaram o ocorrido: "Essa foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi", escreveu um dos internautas. "Como ninguém notou que eles estavam carregando uma privada para fora de casa?", comentou outro.

Além do vaso sanitário, foram levamos alguns eletrodomésticos.

I’m still in shock of the things they stole ‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️ but the one that stand out the most is a toilet...... Bro a toilet, can’t get my mind off that. A toilet..... Wow — Charlie Villanueva (@CVBelieve) 20 de dezembro de 2017