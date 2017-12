Expulso, técnico dos Clippers se descontrola e é contido por colegas e jogador

Nos minutos finais da prorrogação contra o Brooklyn Nets, Doc Rivers, técnico do Los Angeles Clippers, reclamou da não marcação de uma falta técnica contra seu time com a árbitra Lauren Holtkamp. No entanto, enquanto criticava essa primeira penalidade, o próprio Rivers foi penalizado por Ken Mauer com uma técnica por ultrapassar o limite de sua área.

Contrariado pela decisão de Mauer, Rivers começou a discutir com o juiz, que o deu mais uma infração, o expulsando automaticamente da partida. Após essa segunda falta, o treinador dos Clippers começou a gritar ainda mais com Mauer e teve que ser contido por DeAndre Jordan e por outros membros da comissão técnica. A partida terminou em 127 a 122 para os Nets, que são os penúltimos na Conferência Leste, com cinco vitórias e 12 derrotas. Já os Clippers estão na terceira posição do Oeste, com 14 vitórias e cinco derrotas.