Fã de Jordan, bebê de 2 anos impressiona com sequência de cestas

Nos últimos três vídeos publicados no Twitter, Calvin Shannon acertou oito dos dez arremessos que tentou do patamar da escada na casa de seus pais, em Columbus, no estado americano de Ohio. Uma dessas bolas, inclusive, entrou em um aro muito mais estreito do que os outros. Ao contrário do que este aproveitamento quase perfeito sugere, Calvin não é uma nova promessa do basquete universitário, mas uma criança que completou apenas dois anos no último dia 8 de janeiro.

O orgulhoso e exibido pai não cansa de publicar gravações com os acertos mais recentes do filho. "Ele joga e treina todos os dias. É realmente obcecado por basquete e esportes em geral. Ele consegue também lançar uma bola de futebol com precisão e rebate bolas de beisebol", conta ao Fera Michael Shannon, de 32 anos. "Ele joga tanto dentro como fora de casa. Qualquer lugar que tem uma bola, ele vai jogar."

Here's Calvin's latest from today. You can see him on @sportscenter he drained 4 IN A ROW FROM THE TOP BALCONY splashbaby #calvin #sctop10 Um vídeo publicado por Mike Shannon (@beaniebear08) em Jan 15, 2017 às 5:24 PST

Além de jogar, Calvin também adora assistir a jogos e vídeos de basquete. "Ele faz isso todos os dias. Ele senta e assiste partidas inteiras", diz Shannon. "O filme dele favorito é 'Space Jam', com Michael Jordan, que é seu maior ídolo também. Além disso, ele assiste a vídeos de basquete no YouTube, especialmente os do 'Dude Perfect'", completa o pai, se referindo ao canal que publica vídeos de jogadas improváveis de diversos esportes.

Segundo Michel, a habilidade incrível de Calvin foi descoberta quando ele tinha ainda cinco meses de idade, logo depois que conseguiu se manter sentado. A partir deste momento, ele e sua esposa, Heather Garcia, mãe do garoto, começaram a gravar os arremessos. Hoje, possuem contas no Twitter, Instagram e até um pequeno canal no YouTube com compilações de vídeos.

Recentemente, os vídeos de Calvin chegaram à imprensa americana. No final do ano passado, por exemplo, o menino foi incluído na lista da 10 jogadas mais incríveis do "SportsCenter", principal noticiário esportivo dos Estados Unidos, que vai ao ar no canal a cabo ESPN. Quem também retweetou um vídeo de Calvin foi Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys e um dos principais jogadores da última temporada da NFL.

Pela localização, a família toda torce pelo Ohio State Buckeyes, time de futebol americano da universidade da região. A casa dos Shannon se divide entre o Cleveland Cavaliers e o Chicago Bulls, na NBA, mas se une para torcer pelo Cleveland Indians, da MLB. Além de Calvin, Michael e Heather possuem outros três filhos: Michael, de 14 anos, e que já joga basquete na escola, Almalilia, também de 14, e Corbin, de 12.