Fã de LeBron James ganha camisa de Curry e não gosta da brincadeira; assista

Um dos fãs do astro LeBron James teve uma surpresa neste Natal. Aos nove anos de idade, Julian Hernandez pediu de presente uma camisa do jogador do Cleveland Cavaliers. Para a sua surpresa, acabou ganhando a de Stephen Curry, do Golden State Warriors.

+ Foi falta de Durant em LeBron, mas a culpa não é só do árbitro, é da regra

+ Jogador da NBA faz cesta de joelhos no estouro do cronômetro; veja

+ Jogadores da NBA entram na tradição do Natal e vestem os suéteres feios

Na hora de abrir a caixa com o seu presente, Julian se deparou com uma camisa azul da franquia da Califórnia. Logo, o garoto fica decepcionado. Mas, tudo não passou de uma brincadeira da família. No momento, sua mãe falou: "Abra. Tire da caixa". Assim, ele encontrou a camisa de LeBron logo embaixo.

Ao ver a camisa do Cavaliers ele sai pulando pela casa e não pensa duas vezes para já começar a usar.

Assista o vídeo: