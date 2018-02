Fã do Denver Nuggets provoca Westbrook e quase arruma briga com o atleta

A heroica vitória do Denver Nuggets sobre o Oklahoma City Thunder na última quinta-feira continua repercutindo na NBA. Após a partida, um torcedor da franquia do Colorado entrou em quadra e gritou na cara de Russell Westbrook, que acabou respondendo com um empurrão e por pouco não veio às vias de fato com o fã.

A provocação a Westbrook, atual MVP da liga, se deve ao fato de que Gary Harris, ala-armador do Nuggets, acertou um arremesso de três pontos no estouro do cronômetro justamente marcado pelo armador do Thunder. O tropeço para o time de Denver ocorreu em noite em que Westbrook anotou 20 pontos, 21 assistências e nove rebotes.

Steven Adams, pivô de OKC, também não gostou nem um pouco da provocação e partiu para cima do fã. Logo em seguida, árbitros e seguranças do local interviram para que nada de mais grave acontecesse. Confira no vídeo abaixo: