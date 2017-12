Faltando um minuto, time de basquete reverte desvantagem de 14 pontos

O basquete é um esporte que proporciona grandes viradas, mas poucas tão impressionantes quanto a que ocorreu neste sábado, 7, em partida da liga universitária (NCAA), entre os times de Nevada e do Novo México. Faltando 11 minutos para o fim da partida, e 25 pontos atrás no placar, o Nevada iniciou a recuperação, com uma atuação impecável do camisa 24, Jordan Caroline, que fez 45 pontos e 13 rebotes. Com esse desempenho, o jogador com nome de lenda, se tornou o terceiro maior pontuador em uma única partida nessa temporada.

E o duelo ficou ainda mais emocionante quando o relógio se aproximou do minuto final. Com o placar em 90 a 76 para o Novo México, o time de Nevada optou pela estratégia de fazer faltas, torcer para a bola não cair, recuperar a posse de bola e arriscar arremessos de três pontos. Apesar de arriscada, a ideia funcionou e o time conseguiu empatar a partida. Na prorrogação, os Wolf Packs, venceram por 105 a 104.