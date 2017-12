Fãs apoiam time da NBA com hashtag e fotos segurando gatos

Uma das promessas da temporada para a NBA, Ben Simmons conquistou a torcida do Philadelphia 76ers mesmo antes de estrear pelo time de basquete. Durante a recuperação de uma cirurgia, o jogador australiano aderiu a uma pequena campanha lançada na internet em sua homenagem, com a hashtag #raisethecat ("segure o gato", em inglês), no sábado, 21.

A movimentação aumentou na quinta-feira, 19, quando se popularizou uma imagem, de dezembro, de um fã tentando copiar uma pose comum do jogador, na qual ele aparece com um dos gatos sobre os ombros. Sem sucesso, o garoto tenta segurar o bichano sem muito sucesso nos cliques.

Depois da postagem de Simmons, diversos torcedores aderiram à ideia, postando imagens semelhantes com os seus próprios gatos, especialmente no Twitter. Em alguns casos, a ideia foi adaptada com cães e bichos de pelúcia. De acordo com informações da própria NBA, Simmons deve estrear apenas em março.

Veja algumas imagens da campanha: