Favoritaço? Pesquisa mostra que 93% acredita em novo título dos Warriors na NBA

O equilíbrio não tem sido uma das marcas da NBA nas últimas temporadas, tanto é que Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors fizeram a final nos últimos três anos e, se depender da opinião dos gerentes gerais das franquias, o cenário deve permanecer o mesmo para a temporada que começa agora no mês de outubro.

De acordo com uma pesquisa divulgada no site da NBA e feita com representantes de todos os times, 93% acredita que os Warriors serão campeões mais uma vez, levando assim o bicampeonato. Os outros 7% estão com os Cavaliers, que se reforçaram com estrelas como Isaiah Thomas, Derrick Rose e Dwyane Wade.

Muito por isso, 86% acredita que o time de Cleveland vencerá a Conferência Leste mais uma vez, assim como fez nos últimos três anos. Seu principal astro, LeBron James, é o favorito a ser o MVP da temporada, com 50% dos votos.

Entre os outros prêmios individuais, Lonzo Ball, do Los Angeles Lakers, foi escolhido por 62% dos votantes para ser o rookie do ano, enquanto Andre Iguodala, do Golden State Warriors, é o mais cotado para levar como o melhor reserva. O experiente Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, é oque tem mais chances de ser o técnico do ano.