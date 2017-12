Filho de Shaquille O'Neal dá show de enterradas ao lado do rapper Quavo

Ao lado do rapper Quavo, um dos três integrantes do grupo 'Migos', Shareef O'Neal mostrou que o basquete continua fazendo parte da família. Reef, como é conhecido o filho da lenda Shaquille O'Neal, deu um show de enterradas com passes de Quavo, que também mostrou habilidade com a bola laranja.

Aos 17 anos, Shareef O'Neal é um dos melhores jogadores do ensino médio dos Estados Unidos e se comprometeu a jogar pela Universidade do Arizona, os Wildcats. Há quem diga que ele pode até superar seu pai. Ainda é difícil tirar conclusões como essa, mas uma coisa é certa, o garoto é talentoso.