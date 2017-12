Finais da NBA de 2017 são as mais assistidas desde a 'era Jordan'

Mesmo que envolva cidades não muito grandes e importantes para os Estados Unidos, o clima de rivalidade entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers parece ter contagiado o país inteiro. Segundo uma pesquisa, as finais desta temporada são as mais assistidas na TV desde a temporada 1997/1998, que marcou o último título do Chicago Bulls de Michael Jordan.

Levando em consideração os dois jogos disputados até agora, a média de audiência na TV americana é de 19,9 milhões de pessoas, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, quando 18,6 milhões viram os dois primeiros confrontos entre Warriors e Cavaliers. Considerando apenas o jogo 2, disputado no último domingo, 20,1 milhões de pessoas acompanharam, um número que só não é maior ao registrado em 1998, quando 23,2 milhões de espectadores viram o Bulls derrotar o Utah Jazz.

Assim como nessa temporada, a rivalidade entre os finalistas de 19 anos atrás era bastante acirrada, com os dois times fazendo a final por dois anos consecutivos. Na ocasião, Michael Jordan, Scottie Pippen e seus companheiros levaram a melhor nas duas oportunidades contra John Stockton e Karl Malone.

Na final atual, já é a terceira vez consecutiva que Cavaliers e Warriors se enfrentam, com uma vitória para cada lado. Por enquanto, Stephen Curry, Kevin Durant e Draymond Green vão vencendo o time de LeBron James e Kyrie Irving por 2 a 0 e caso vençam os dois próximos jogos já asseguram o título.