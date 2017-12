Final da NBA registra quase 4 milhões de Tweets ao redor do mundo

O primeiro jogo das finais da NBA, realizado na noite desta quinta-feira, foi assunto de muitas conversas no Twitter em todo o mundo. Entre às 21h e 2h30 da madrugada desta sexta, foram registrados globalmente mais de 3,9 milhões de Tweets relacionados ao duelo, que terminou com a vitória do Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers por 113 a 91.

O Brasil foi o terceiro país no mundo que mais conversou no Twitter sobre o primeiro jogo da final, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, líder em comentários, e Filipinas. Fechando o ranking dos cinco países que mais falaram da final na plataforma estão Canadá e Reino Unido.

O maior pico de conversas sobre a partida aconteceu às 22h32, após a cesta de LeBron James que o tornou o primeiro jogador de NBA na história a marcar 6 mil pontos em playoffs. O segundo maior pico foi às 23:54, quando Stephen Curry faz mais uma cesta de 3 pontos. E o terceiro foi às 23:41 quando o Warriors abriu uma boa vantagem no placar.

Vencedor da partida nas quadras, o Golden State Warriors foi a equipe mais comentada no Twitter no Brasil e no mundo, superando o Cleveland Cavaliers. Já entre os atletas mais mencionados no Twitter mundialmente, houve um equilíbrio entre os times. O mais comentado foi LeBron James, seguido por Kevin Durant, cestinha da partida com 38 pontos, Stephen Curry, Kyrie Irving e Klay Thompson .

Para tornar as conversas sobre NBA na plataforma mais divertidas, o Twitter preparou um emoji especial que traz a imagem do Troféu Larry O'Brien e que vai acompanhar todos os Tweets com a hashtag #NBAFinals ao longo da série de jogos. Os fãs do Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors também podem publicar Tweets usando as hashtags #DefendTheLand (Cavaliers) e #DubNation (Warriors) para ter acesso a emojis de sua equipe preferida.

O Twitter criou ainda oito stickers para as finais da NBA, que podem ser utilizados em fotos publicadas na plataforma: o anel do campeonato, a réplica do troféu Larry O'Brien e seis stickers.