Fora de jogo de novatos, filho de Shaquille O'Neal ganha apoio de LeBron

O jovem jogador de basquete norte-americano (e considerado uma das promessas do esporte no país) Shareef O'Neal, filho da lenda e ex-jogador Shaquille O'Neal, ganhou o apoio do astro do Cleveland Cavaliers LeBron James após ter ficado de fora do principal evento do basquete universitário nos Estados Unidos.

Shareef não foi convocado para o jogo de apresentação do McDonald's All-American - o que pode se converter em decepção para muitos jogadores.

"Ouça sobrinho, mesmo que todos saibam que você deveria ter ido para o jogo do McDonald's, use isso (sua ausência) como motivação para provar não para aqueles que não votaram em você, bem para quem foi convocado, mas ainda mais importante para você que pertence a esse grupo! Continue afiando, estudando e trabalhando diariamente! A luz sempre brilha mais no fim do túnel", escreveu LeBron nas redes sociais, em apoio a Shareef.

A participação no evento é feita por indicação, e o filho de Shaquille não escondeu a decepção após ficar de fora da lista. "Obrigado a todos pela indicação. Boa sorte a todos que conseguiram. Nem tudo é perfeito! Tenho que seguir frente. Isso machuca, mas não vai me parar", escreveu a promessa, de 2,03m de altura e conhecido pelas enterradas.

Após ganhar a mensagem de incentivo de

O próprio Shareef reproduziu a mensagem, agradecendo LeBron pelo apoio: