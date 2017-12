Franquias da NBA faturam US$ 41,7 bi em 2016; veja ranking das mais valiosas

Pelo segundo ano consecutivo, o New York Knicks é a franquia mais rica da NBA, de acordo com lista divulgada nessa quarta-feira, 15, pela Forbes. Segundo a revista, o valor do time cresceu mais de 10% em um ano, chegando a US$ 3,3 bilhões.

Das 30 equipes, 17 reúnem rendimentos acima da casa do U$ 1 bilhão. Juntas, reúnem US$ 41,735 bilhões, valor superior ao Produto Interno Bruto (PIB) de países como Moçambique (US$ 14,8 bilhões) e Albânia (US$ 11,3 bilhões).

Veja a lista completa abaixo:

1. New York Knicks - US$ 3,3 bilhões

2. The Los Angeles Lakers - US$ 3 bilhões

3. Golden State Warriors - US$ 2,6 bilhões

4. Chicago Bulls - US$ 2,5 bilhões

5. Boston Celtics - US$ 2,2 bilhões

6. Los Angeles Clippers - US$ 2 bilhões

7. Brooklyn Nets - US$ 1,8 bilhão

8. Houston Rockets - US$ 1,65 bilhão

9. Dallas Mavericks - US$ 1,45 bilhão

10. Miami Heat - US$ 1,35 bilhão

11. Cleveland Cavaliers - US$ 1,2 bilhão

12. San Antonio Spurs - US$ 1,175 bilhão

13. Toronto Raptors - US$ 1,125 bilhão

14. Phoenix Suns - US$ 1,1 bilhão

15. Sacramento Kings - US$ 1,075 bilhão

16. Portland Trail Blazers - US$ 1,05 bilhão

17. Oklahoma City Thunder - US$ 1,025 bilhão

18. Washington Wizards - US$ 1 bilhão

19. Orlando Magic - US$ 920 milhões

20. Utah Jazz - US$ 910 milhões

21. Detroit Pistons - US$ 900 milhões

22. Denver Nuggets - US$ 890 milhões

23. Atlanta Hawks - US$ 885 milhões

24. Indiana Pacers - US$ 880 milhões

25. Philadelphia 76ers - US$ 800 milhões

26. Memphis Grizzlies - US$ 790 milhões

27. Milwaukee Bucks - US$ 785 milhões

28. Charlotte Hornets - US$ 780 milhões

29. Minnesota Timberwolves - US$ 770 milhões

30. New Orleans Pelicans - US$ 750 milhões