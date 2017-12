Gabigol mostra habilidade no basquete e acerta cesta de costas

Com o fim da temporada, Gabigol aproveitou o tempo livre para relaxar e se divertir. O atacante mostrou nesta quinta-feira que tem muito talento em outra modalidade que não o futebol: o basquete. Em seu Instagram ele aparece fazendo uma cesta incrível do meio da quadra e de costas.

A primeira temporada de Gabigol pela Inter de Milão foi uma daquelas para se esquecer. O atacante jogou poucas partidas e sem espaço no time foi criticado pela torcida, a imprensa e ainda se envolveu em polêmica com o treinador após deixar o banco de reservas antes do término da partida. No Campeonato Italiano o atacante participou apenas de 10 partidas e conseguiu balançar as redes em apenas uma oportunidade.