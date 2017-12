Ganhando mais de R$ 30 mi por ano, astro da NBA é cornetado por gorjeta

Um dos grandes parceiros de Russell Westbrook no Oklahoma City Thunder, da NBA, Andre Roberson acaba de renovar seu contrato com a equipe por 30 milhões de dólares (cerca de R$ 93,7 mi) pelos próximos três anos. Porém, apesar do alto salário, o atleta mostrou ser um pouco "pão duro" e foi cornetado por isso.

Durante visita a um estabelecimento, o atleta deu uma gorjeta de apenas 13,97 dólares, o correspondente a pouco mais de R$ 40 para o garçom que o atendeu. Inconformado com isso, o rapaz resolveu ir às redes sociais para protestar: "Andre Roberson recebe 30 milhões por três anos e dá isso de gorjeta!!! Seu lixo!!!".

@FlyDre21 get paid 30 million for 3 years and tips this!!! Your trash!!! pic.twitter.com/OSONPSBSUA — David Rodriguez (@DavidRo74294058) 6 de julho de 2017

O caso logo ganhou repercussão e acabou chegando até o jogador, que se defendeu: "Eu não deveria ter que te dar gorjeta porque foi só uma garrafa no bar. Não houve serviço. Entenderia se fosse em uma balada. Você está exagerando, irmão", postou ele, que curtiu uma noite ao lado dos amigos na Chupacabra Cantina Y Tacqueria, em Austin, no Texas.