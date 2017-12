Garoto de 15 anos marca 92 pontos em jogo de basquete colegial nos EUA

Com apenas 15 anos de idade, LaMelo Ball roubou a cena no basquete norte-americano nesta terça-feira. O garoto marcou 92 pontos pelo seu time no colegial, o Chino Hills, na vitória por 146 a 123 em cima do Los Osos. Para deixar a marca ainda mais impressionante, 41 foram anotados só no último quarto do jogo.

"Foi muito excitante, quase devastador", disse o técnico Stephan Gillind ao “The Los Angeles Times”.

LaMelo Ball ainda está no ensino médio, mas já tem acordo com time da Universidade da Califórnia, onde joga seu irmão mais velho, Lonzo Ball. Lonzo é uma das estrelas da UCLA e está cotado para ser a escolha número 1 do próximo draft da NBA. Eles têm outro irmão, LiAngelo, que também joga no High Scholl com LaMelo.