Garoto tenta cesta do lado errado e leva toco do próprio treinador; veja

Um vídeo de basquete juvenil ganhou as redes sociais nesta sexta-feira, sendo publicado por diversos sites nacionais e internacionais, como ESPN e Fox Sports. Crianças disputam pela bola, quando um dos garotos recebe um passe e, ao ver a quadra livre, corre em direção a sua própia cesta.

Do lado de fora, o treinador começa a gritar: “NO! NO! NO!” e antes que o arremesso se concretize, o técnico decide entrar em quadra e dá um toco implacável no garotinho. Ainda não se sabe onde ocorreu a hilária cena, mas o vídeo é tão curioso que merece o registro.