Garoto vira herói em partida de basquete ao escalar cesta e liberar bola presa

Quem nunca sofreu depois de ver uma bola voar sobre a rede da quadra ou ficar presa am algum lugar impossível de tirar? Isso aconteceu na partida de basquete da liga universitária dos Estados Unidos, entre os times de Boise State, de Idaho, e Fresno State, da Califórnia.

Durante uma jogada ainda no primeiro tempo, a bola laranja decolou e ficou presa entre o aro e o relógio regressivo de posse de bola. Depois de diversas tentativas dos jogadores de Fresno e até de um membro da banda da universidade, um garoto foi levantado à estrutura, escalou a cesta e finalmente liberou a bola.

O feito do menino foi muito aplaudido pela torcida de Boise State e chegou a ouvir gritos de "MVP! MVP!" Este talvez tenha sido o único momento de felicidade dos fãs locais, já que Fresno levou a melhor por 74 a 67.

When the ball got stuck in the backboard, it looked like all hope was lost.

Suddenly...an unlikely hero emerged. https://t.co/4CEFMxOAM3 — CBS Sports Network (@CBSSportsNet) 1 de março de 2017