Gêmeos idênticos vão parar cada um em equipes da NBA que se odeiam

Os gêmeos Marcus e Markieff Morris (que são incrivelmente idênticos) foram parar em equipes que têm rivalidade histórica na NBA. Agora adversários, eles defenderão times que "se odeiam" no cenário do basquete norte-americano - fazendo um paralelo, mais ou menos como Corinthians e Palmeiras no cenário do futebol paulista, mas com a rivalidade multiplicada por dez.

Enquanto Marcus vai vestir a camisa do Boston Celtics na próxima temporada, Markieff seguirá jogando pelo Washington Wizards.

Durante a última temporada, foram raras as partidas entre as equipes que, ao lado da rivalidade em quadra, não tiveram confusões como brigas, com direito a tapas e dedos no rosto. Algumas dessas cenas resultaram em multas entre US$ 15 mil a US$ 25 mil para jogadores.

A rivalidade atingiu o ponto máximo quando os Wizards usavam roupas pretas para um jogo contra os Celtics, no episódio que ficou conhecido como o "Jogo Funeral".

Além da semelhança física, os gêmeos têm tatuagens idênticas nos braços, o que tornaria difícil identificá-los em eventuais brigas, não fossem os uniformas, brincou o portal especializado em esportes norte-americanos SB Nation.