Gregg Popovich e Tim Duncan receberam votos na eleição presidencial dos EUA

Mesmo com seu jeito grosso e áspero, principalmente com a imprensa, Gregg Popovich é uma das personalidades mais queridas da NBA. E essa frase pode ser confirmada com o seguinte dado: nas eleições para a presidência do Estados Unidos, o técnico do San Antonio Spurs recebeu 25 votos da população do Condado de Bexar, onde está localizada a cidade sede da franquia da NBA, no Estado do Texas. A informação foi divulgada pelo portal mySA.com, do jornal local San Antonio Express-News.

Na eleição dos EUA, um cidadão pode escrever o nome da pessoa que ele deseja que seja presidente, mesmo que ela não esteja entre os candidatos citados na cédula. Outro ídolo dos Spurs, o ex-jogador Tim Duncan recebeu seis votos. Além da dupla do Spurs, outras personalidades foram citadas na eleição, como Jesus Cristo, que recebeu 57 votos; Mickey Mouse com 23; e Beyoncé, Darth Vader, Kanye West, com um voto cada.