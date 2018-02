Há 30 anos Chicago testemunhava a enterrada perfeita de Michael Jordan

Há exatamente 30 anos acontecia o campeonato de enterradas da NBA mais lembrado da história. Na noite do dia 7 de fevereiro de 1988 Dominique Wilkins, do Atlanta Hawks, e um “certo” Michael Jordan, do Chicago Bulls, duelavam como preferidos para a conquista em um Chicago Stadium lotado.

Precisando de uma nota 49 para se sagrar bicampeão, o ala-armador de 24 anos foi além. Jordan foi de uma ponta a outra da quadra e saltou da área de lance livre direto para cesta. Diante de mais de 18 mil espectadores MJ enterrou de maneira impecável. Um justo 50 para a conta do camisa 23 e a festa dos donos da casa estava garantida.

Essa cravada ficou conhecida como “Air Jordan”, que depois virou a marca comercial que rende até hoje milhões de dólares todos os anos ao ex-jogador.

Assista aos lances de MJ naquele dia: