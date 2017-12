Harlem Globetrotters anunciam turnê no Brasil entre setembro e outubro

Internacionalmente conhecida por seu excepcional e único modo de jogar basquete, a equipe dos Harlem Globettroters confirmou que virá ao Brasil para uma turnê, que começa em São Paulo e passa ainda por Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ao todo, entre 30 de setembro e 7 de outubro, eles farão quatro exibições.

Os Globetrotters foram os pioneiros na arte de apresentar o esporte aliando técnica e diversão e são detentores de vários recordes mundiais de arremessos tanto por sua distância quanto pela altura. Figuram também no Guiness Book com recordes como maior número de arremessos livres (e cestas) em menos de um minuto.

A equipe foi fundada em 1926 e, desde então, já jogou (profissionalmente ou não) em 122 países e territórios, em seis continentes, para mais de 144 milhões de fãs. O time tem no currículo 26 mil vitórias e 345 derrotas, com exibições para autoridades como presidentes e papas.

Atualmente, os Globetrotters têm parcerias com a Cruz Vermelha Internacional e organizações humanitárias e voltaram à TV recentemente, com o programa The Harlem Globetrotters Southern California Special, no qual homenageiam grandes jogadores de sua história.

Nesta passagem pelo Brasil, a turnê dos Harlem Globetrotters começa por São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, com duas apresentações por dia. Depois os jogadores seguem para Belo Horizonte, onde fazem única apresentação no dia 5 de outubro, no Km de Vantagens Hall. Os Globetrotters se despedem do público brasileiro com as apresentações no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. Farão uma apresentração em 6 de outubro e outras duas no dia 7 de outubro.

O público em geral poderá adquirir os ingressos a partir desta sexta-feira, 21 de julho, pela internet, via Tickets for Fun e em outros pontos de venda, incluindo as bilheterias dos locais de apresentação.

Confira alguns vídos com performances dos gênios do basquete: