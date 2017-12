'Homem de ferro' da NBA ficará fora de um jogo depois de mais de 5 anos

O pivô Tristan Thompson não chega a encantar os fãs de basquete por causa do seu talento demonstrado dentro de quadra. Porém, se o assunto é entrega, ninguém pode cobrá-lo. O atleta, de 26 anos, não fica fora de um jogo do Cleveland Cavaliers desde o dia 10 de fevereiro de 2012, quando ainda estava em seu primeiro ano na liga. Nesse período, completou 447 jogos seguidos entrando em quadra. Essa sequência, porém, chegará ao fim nesta quarta-feira: Thompson torceu o dedão da mão direita no jogo contra o Orlando Magic, na terça e foi vetado pelos médicos da equipe de entrar em quadra contra o Boston Celtics.

Com médias de 8,1 pontos e 9,2 rebotes por jogo, Thompson fica bem longe dos astros LeBron James e Kyrie Irving nas estatísticas, mas mesmo assim é muito querido pela torcida, já que costuma se destacar na parte defensiva, dando todos e ajudando muito sua equipe. Na campanha do título dos Cavaliers em 2016, ele foi figura importante na série final, contra o Golden State Warriors.

Nesta noite, contra o Boston Celtics, deve fazer falta, já que o jogo tem cara de final. As duas equipes possuem 50 vitórias e 27 derrotas na temporada, empatadas na primeira colocação da Conferência Leste.