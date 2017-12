Ídolo de Dallas, astro da NFL participará de jogo da NBA de time da cidade

Tony Romo é um dos grandes esportistas que passou pela cidade de Dallas, no Texas, Estados Unidos. O atleta, que em sua carreira na NFL defendeu apenas o Dallas Cowboys, batendo alguns recordes da franquia, será homenageado nesta terça-feira, poucos dias após confirmar sua aposentadoria, quando entrará em quadra pelo Dallas Mavericks, time que disputa a NBA.

"O técnico me chamou e eu não pensei duas vezes para dizer sim. Para mim é uma grande honra. Fazer alguma coisa para celebrar a minha carreira e agradecer a essa cidade. Eu não sinto que mereço nada disso. Ninguém merece. Mas, ao mesmo tempo, só a honra de essa organização, o treinador, o Mark (Cuban, dono da franquia)e o Dirk (nowitzki) realizarem algo assim, já faz eu me sentir especial. Eu sou um cara de sorte", disse o atleta, que participou de um treinamento da equipe.

@tony.romo's day with the Mavs has begun! We will be honoring him at tonight's Fan Appreciation Night! #MFFL Uma publicação compartilhada por Dallas Mavericks (@dallasmavs) em Abr 11, 2017 às 8:25 PDT

Com 32 vitórias e 48 derrotas e sem chances de ir aos playoffs, os Mavericks farão uma grande festa para o ex-quarterback, com ele participando do aquecimento e até mesmo da apresentação oficial dos jogadores antes do duelo contra o Denver Nuggets. Quando a bola laranja subir oficialmente, porém, Romo sai de cena e dá lugar a astros como Dirk Nowitzki e Seth Curry, irmão mais novo de Stephen Curry.