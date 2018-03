Ídolo do Toronto Raptors conta que sofre de depressão e preocupa fãs

O ala do Toronto Raptors DeMar DeRozan, ídolo da equipe, surpreendeu e preocupou seus fãs ao revelar, nas redes sociais, que sofre de depressão. Ele também falou sobre o assunto em entrevista ao jornal The Toronto Star.

Tudo começou com um post de DeRozan em 17 de fevereiro, véspera do All Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, no qual o jogador assumiu pela primeira vez que é vítima da doença. "Essa depressão leva o melhor de mim...", publicou ele, que vive um ótimo momento dentro das quadras.

This depression get the best of me... — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 17 de fevereiro de 2018

Neste fim de semana, o ala, de 28 anos de idade, voltou a falar sobre o tema na entrevista.

"É uma daquelas coisas que não importa o quão indestrutível nós pareçamos, somos todos humanos no fim do dia. Todos nós temos sentimentos e às vezes parece que o mundo inteiro está acima de você", disse.

"Não é nada de que me envergonhe. Agora, na minha idade, tenho ciência de quantas pessoas passam por isso. Mesmo que algumas possam olhar e dizer coisas como ‘ele passa por isso e ainda está aí tendo sucesso e fazendo as coisas’, estou bem com isso", completou o jogador.

Hoje, em tom de agradecimento pela preocupação dos fãs, DeRozan publicou outro tuíte, pedindo a todos que não se preocupem:

Don't worry, I got us... — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 29 de junho de 2010

Na conversa com o jornal canadense, o jogador - um dos maiores responsáveis pela liderança do Raptors na Conferência Leste da NBA - disse ainda que resolveu falar sobre o problema para ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes.