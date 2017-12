Inspirado em Iverson, Embiid cai sobre torcedores para evitar saída de bola

Draftado em 2014 e fora das suas duas primeiras temporadas na NBA por lesão, Joel Embiid vem mostrando finalmente porque foi escolhido pelo Philadelphia 76ers. Além das boas atuações nos aspectos técnicos do jogo, o camaronês também tem mostrado muito empenho. Essa vontade pode ser vista na partida deste domingo, diante do Brooklyn Nets, na Filadélfia. Depois de desviar um passe para Luis Scola, o pivô se jogou para evitar a saída da bola e acabou caindo em cima de alguns torcedores nas primeiras filas do Wells Fargo Center.

Na coletiva após a partida, Embiid pediu desculpas por ter pisado no ombro de um torcedor. O jogador ainda disse que se inspirou em Allen Iverson, um dos maiores jogadores da história da NBA e que fez história com a camisa dos 76ers. "Irei dar tudo o que posso sempre que estiver na quadra. É o que penso que estou fazendo. Apenas jogar forte. Uma coisa que ele [Iverson] me ajudou foi [me dizendo]: 'jogue cada jogo como se fosse o seu último'. E penso que é isso que tenho feito."