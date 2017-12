Inspirado em Tom Brady, Isaiah Thomas faz 'passe de 15 jardas' pelos Celtics

Principal jogador do Boston Celtics, Isaiah Thomas revelou que se inspirou em outro ídolo local ao realizar um passe impressionante na partida contra o Charlotte Hornets, nesta sexta-feira. Nos minutos finais do jogo, o armador ficou pressionado por dois adversários ainda na quadra de defesa e, de forma surpreendente, conseguiu um lançamento para o garrafão na direção de Jae Crowder, que completou a bandeja.

Na manhã deste sábado, o próprio Isaiah Thomas publicou o replay do lance em sua conta no Twitter. "Tom Brady me ensinou isso", escreveu o camisa 4 dos Celtics, lembrando o quarterback do New England Patriots, franquia da NFL da região de Boston. Em entrevista à rádio local NESN, em setembro deste ano, Thomas revelou que conversou com Brady e disse que "ele é o cara mais legal que já conheci".

A FOX Sports americana fez uma projeção levando em consideração que uma quadra de basquete tem 28,65 metros de comprimento (94 pés). Como a bola viajou praticamente meia quadra, o passe de Isaiah Thomas foi similar a um de 15 jardas, em comparação à unidade de medida usada na liga de futebol americano.