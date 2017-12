Isaiah Thomas faz cesta impressionante por trás da tabela

Armador do Boston Celtics, Isaiah Thomas aprontou mais uma no jogo contra o Detroit Pistons, na última quarta-feira, no TD Garden. No final do terceiro quarto, ele conseguiu uma boa infiltração, a bola escapou e ele resolveu improvisar. Sem desistir do lance conseguiu fazer o arremesso por trás da tabela e acertar a cesta. A jogada incrível levantou o público em Boston, mas a arbitragem já tinha marcado infração. Thomas marcou 27 pontos e foi o cestinha do jogo na derrota do Boston Celtics para o Detroit Pistons, por 121 a 114.