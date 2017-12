James Harden anuncia doação de US$ 1 milhão para vítimas do Harvey

O astro da NBA James Harden, do Houston Rockets, declarou, neste sábado, 2, que doará cerca US$ 1 milhão (R$ 3,14 milhões) para a cidade de Houston para ajudar na reconstrução do município após a passagem do furacão Harvey, na última semana.

O armador anunciou a iniciativa durante uma entrevista coletiva ao lado do prefeito Sylvester Turner, no NRG Stadium. Casa do Houston Texans, franquia da cidade que disputa a NFL, e palco do último Super Bowl, o estádio tem abrigado a maioria dos moradores evacuados devido ao furacão.

James Harden visited Houstonians @GRBCC and has announced $1 million donation to Mayor Turner's Hurricane Harvey Relief Fund. #HoustonStrong pic.twitter.com/nNF0N6QbDI — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2 de setembro de 2017

Natural de Bellflower, condado da região de Los Angeles, na Califórnia, Harden cursou o ensino médio na Artesia High School, em Lakewood, no mesmo Estado, e jogou pela Universidade do Estado do Arizona. Apesar disso, Harden afirmou que sua verdadeira casa é Houston.

Draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2009, o armador ficou na franquia até 2012, quando foi trocado com os Rockets. No Texas, ele foi eleito cinco vezes ao All-Star Game, de 2013 a 2017, e integrou o quinteto ideal da NBA em três temporadas, 2014, 2015 e 2017.

No evento, ele posou para fotos com torcedores e fãs e disse que o dinheiro iria para as pessoas que precisam dele.

Quem também anunciou a doação de US$ 1 milhão foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, o destino desta quantia, que deverá ser retirada da fortuna pessoal do líder republicano, não teve o destino especificado. Trump, assim como Harden, também foi ao NRG Stadium neste sábado.

A última atualização reporta que 44 pessoas morreram em Houston devido à passagem do furacão Harvey pela cidade. / COM INFORMAÇÕES DA AP