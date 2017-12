James Harden dá bola autografada a torcedora que celebrava 100º aniversário

James Harden mais uma vez teve uma apresentação de gala na NBA. Na noite desta quarta-feira, o armador do Houston Rockets somou 38 pontos, oito assistências e seis rebotes na vitória por 11 a 92 sobre o Milwaukee Bucks. Mas o que ficou marcada da partida foi o gesto feito ao final do último quarto.

Harden pegou uma das bolas usadas no jogo, a autografou e entregou a uma senhora que comemorava seu centésimo aniversário, e assistira à partida na primeira fila do Toyota Center. "Hoje é o aniversário de 100 anos, então é uma bênção. Sabe, ela está toda animada, sentada na quadra. Ela está apenas sorrindo ali. Tive que ir até lá dá-la a bola do jogo e lhe dizer o quão abençoada é e o quanto eu estou abençoado por conhecê-la", disse o jogador à ESPN.

That moment you get the game ball from @JHarden13 on your 100th birthday. pic.twitter.com/sRBueSShDW — Houston Rockets (@HoustonRockets) 19 de janeiro de 2017