Joakim Noah se decepciona com a própria cobrança ridícula de lance livre

Joakim Noah não é dos melhores arremessadores da NBA, e isso foi comprovado em um lance livre ridículo, nesta segunda-feira. O pivô do New York Knicks errou por muito um lançamento ainda no primeiro quarto da vitória por 109 a 103 sobre o Indiana Pacers. Assim que a bola saiu das suas mãos, Noah já percebeu que o chute foi horrível; e a reação do próprio jogador foi a mesma que a de qualquer torcedor dos Knicks e até dos narradores.

Entre suas primeiras oito temporadas na NBA (2007/08 a 2014/15), Noah somou aproveitamento de 71,6% nos lances livres, convertendo 1,243 em 1,735 oportunidades. No entanto, nos dois últimos anos (2015/16 e 2016/17), o pivô caiu muito no quesito, chegando a somente 44,4% de aproveitamento. Ao todo, confirmou somente 52 em 117 chances.

Esta não foi a primeira vez que Noah lançou uma bola que passou longe do aro. Confira os dois lances a seguir que comprovam a dificuldade do jogador em lances fora da área pintada.