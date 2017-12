Jogador colegial acerta a cesta 'mais incrível' da história do basquete; assista

Até parece história de cinema, mas realmente aconteceu durante um torneio de basquete colegial no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Josh Clanton, do time de Central Christian Academy, pegou um rebote e, ainda da quadra de defesa, arremessou do jeito que deu. Ele não só fez a cesta, como garantiu a vitória ao seu time.

E tudo isso aconteceu com apenas 0,5 segundos no relógio, depois de um atleta de Arlington High converter um lance livre e errar outro, para colocar seu time em vantagem de 62 a 61. Com a cesta histórica de Clanton, o placar ficou em 64 a 62 para Central Christian.

Assista: