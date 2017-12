Jogador da NBA comemora antes da hora e vira piada na internet

Kemba Walker, principal jogador do Charlotte Hornets na temporada, foi protagonista mais uma vez em vitória sobre o Miami Heat por 91 a 82, na noite desta quinta-feira, em Charlotte. Mas não foi nenhum dos 22 pontos marcados pelo armador que chamaram a atenção, e sim a bola que não caiu.

Com apenas 1min08s para o encerramento da partida, Walker arriscou um arremesso de três. Confiante com o arremate, o armador chegou a virar de costas e fez uma dancinha, festejando a cesta. Mas a bola acabou, caprichosamente, saindo. O que gerou sorrisos do armador e brincadeiras.