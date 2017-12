Campeão da NBA com o Golden State Warriors em 2015 e atualmente no Portland Trail Blazers, o pivô Festus Ezeli passará por uma cirurgia em seu joelho esquerdo na próxima semana. O curioso é que o gigante de 2,11m não encontrou nenhum doador compatível e terá que receber doação de um cadáver, segundo informou a ESPN.

Após assinar contra por mais de 15 milhões de dólares (R$ 46 milhões) válido por dois anos, Ezeli ainda não estreou pelos Blazers e já está fora da temporada 2016/17. O tempo que o pivô precisará para se recuperar ainda é incerto, mas fontes disseram que pode levar um ano.

Na NBA, não há nenhum registro oficial de jogador que tenha usado doação de cadáver para um procedimento cirúrgico. Na NFL, o caso mais famoso é o do quarterback do Arizona Cardinals Carson Palmer, que, ainda no Cincinnati Bengals, recebeu o ligamento de um cadáver no joelho esquerdo.