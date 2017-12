Jogador da NBA é multado em R$ 50 mil por falar palavrão em coletiva

O Memphis Grizzlies amargou um jejum de onze partidas sem vencer nesta temporada até que conseguiu bater o Minnesota Timberwolves (95 a 92), na última segunda. Após a vitória, Marc Gasol desabafou durante coletiva e nesta quarta-feira foi multado em R$ 50 mil por palavrão dito aos jornalistas.

Questionado sobre a vitória, o espanhol respondeu: "O pessoal teve mais responsabilidade sobre seus erros e agora está começando a ter mais a nossa cara. Obviamente, temos que manter a constância, os caras precisam ter um pouco mais de confiança com a bola e se acostumar a jogar juntos. Enfim, nós ganhamos, então então f***-se", disse.

Gasol foi um dos responsáveis pela demissão do técnico David Fizdale do comando da equipe. O desligamento aconteceu um dia depois dele reclamar publicamente pela imprensa que ficou no banco de reservas no último quarto de partida. O espanhol não atacou diretamente o comandante do time, mas disse que não tem como ajudar se está fora de quadra e que isso é frustrante para um jogador. Na época, o treinador justificou que o time estava despedaçado, perdendo e melhorou sem o pivô.