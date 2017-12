Jogador da NBA faz cesta de joelhos no estouro do cronômetro; veja

Uma rara cesta "de joelhos" que valeu dois pontos para o Chicago Bulls foi anotada pelo ala-armador Jerian Grant, na partida deste sábado à noite, contra o Boston Celtics, pela NBA.

Com poucos segundos para o fim do terceiro quarto, Grant tentava chegar ao garrafão adversário quando escorregou. Rápido, ele olhou o cronômetro e, mesmo com a bola no chão, decidiu arremessar, quase sem ângulo, convertendo a cesta.

"Jerian Grant achou um jeito de bater o cronômetro", brincou o Twitter oficial da NBA ao mostrar o lance.

Mesmo com o lance heroico, o Celtics bateu o Bulls por 117 a 92.

Assista: