Jogador da NBA tenta cavar vaga no All-Star Game pelo Twitter; veja

Lou Williams, jogador do Los Angeles Clippers, tentou cavar uma vaga na equipe do All-Star Game neste sábado. Usando o eu perfil oficial no Twitter, o jogador fez uma brincandeira dizendo que estava disponível.

+ Após tombo estranho, jogador da NBA confirma lesão; veja o lance

+ Incrivelmente, a queda do Pistons passa pela ausência de Reggie Jackson

+ LeBron se torna o mais jovem a alcançar 30 mil pontos na NBA; veja o ranking

Tudo começou antes de anunciarem o substituto de DeMarcus Cousins no time de LeBron James. Mas, o pedido acabou não dando muito certo e o escolhido para a vaga foi Paul George, do Oklahoma City Thunder.

Cousins foi vetado porque rompeu o tendão de Aquiles na última sexta-feira, durante a vitória do New Orleans Pelicans sobre Houston Rockets. Após o anúncio do substituto, Williams publicou outra mensagem nas redes sociais para dizer que não ficou magoado: "Estão falando com um cara que tem sido banco por mais de 7 anos. Eu não estou magoado. É incrível esta na conversa. Eu queria apenas representa um dos azarados", escreveu.

Veja as publicações:

Y’all talking to a guy that’s been coming off the bench 7 plus years. Lol i ain’t hurt about no all star snub. It’s dope to be in the conversation. I wanted it just to represent the underdogs. Not for validation. — Lou Williams (@TeamLou23) 28 de janeiro de 2018

Also available Sunday night ??????? https://t.co/3M8sdNDwUs — Lou Williams (@TeamLou23) 27 de janeiro de 2018