Jogador de origem chinesa da NBA responde ofensa racial com classe

Jeremy Lin, armador do Brooklyn Nets, respondeu com muita educação a uma ofensa racial no twitter. O atleta de origem chinesa foi chamado de "chink", termo pejorativo utilizado para ofender pessoas originárias do Extremo Oriente.

Lin comentara sobre a atuação de Gronkowsky no Super Bowl quando recebeu a resposta com a palavra. "Oh, não faça isso. Asiáticos estão falando também. Não somos capachos", respondeu, pontuando ao mesmo tempo contra o estereótipo de que pessoas são mais calmas e subservientes.

O tweet e a conta em que o atleta foi ofendido acabaram apagados.

Oh? Don’t do that. Asians are speaking out too...we aren’t doormats https://t.co/Ow6cMtxipg — Jeremy Lin (@JLin7) 5 de fevereiro de 2018

Não é a primeira vez que Lin passa por uma situação parecida. Segundo o jogador, enquanto disputava o basquete universitário, muitas vezes foi chamado de "chink" ou com apelidos referentes a comidas chinesas, como "bife lo mein", "bife e brocólis", "arroz e frango frito", entre outras coisas.

Em outra ocasião, após estrear na NBA, a ESPN publicou uma matéria sobre o jogador utilizando a palavra "chink" no título. Posteriormente, a chamada foi alterada e o jornalista que a publicou, demitido.