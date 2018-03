Jogador do Celtics sofre queda assustadora em enterrada; assista

Uma cena nesta noite de quinta-feira proporcionou segundos de apreensão a todos que assistiam a partida entre Timberwolves e o Celtics. Tanto os presentes no ginásio em Minnesota quanto os telespectadores em suas casas se assustaram ao ver o ala Jaylen Brown, do Boston, sofrer uma queda feia após uma enterrada.

+ Edmundo responde a crítica de Romero: 'Você é que está no nosso País'

+ Kevin Love, do Cavaliers, revela ataque de pânico em texto emocionante

+ Michele Roberts, a mulher que lidera mais de 400 jogadores da NBA

Veja o lance abaixo:

Assim que Brown caiu no chão, médicos dos dois times correram para verificar as condições do jogador. Depois de alguns minutos de muita tensão, Jaylen conseguiu se levantar e foi caminhando para os vestiários, aplaudido pela torcida de ambos os times.

Depois da partida o jogador de apenas 21 anos agradeceu a preocupação de todos e disse que está bem, apesar de estar com dor de cabeça.

Outros jogadores que estavam ligados na partida também se manifestaram nas redes sociais. Lebron James foi um deles. "Orando por você nesse momento, Jaylen. Feliz por te ver sair andando por conta própria", escreveu.

Prayers sent to you right now and up Jalen Brown!!!! Glad to see you walk off on your own — LeBron James (@KingJames) 9 de março de 2018