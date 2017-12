Jogador do Harlem Globetrotters acerta cesta de helicóptero; assista

Os Harlem Globetrotters são conhecidos por seus truques com a bola laranja. Mas Bull Bullard, um dos astros do time, decidiu levar o espetáculo a um outro nível. Ele acertou um arremesso de um helicóptero que sobrevoava um parque de diversão a 64 metros de altura (210 pés).

Esse não é o primeiro arremesso "impossível" feito por um integrante do time. Em dezembro passado, Thunder Law decidiu fazer um arremesso do teto do NRG Stadium, casa do Houston Texans, time local da NFL, a cerca de 91,4 metros (300 pés) de altura.

E Buckets Blakes, também dos Globetrotters, arremessou do topo da Tower of the Americas (Torre das Américas), na cidade de San Antonio, outra cidade do Texas. Esta tentativa foi ainda mais alta, sendo equivalente a 58 andares, isto é, 177,6 metros (538 pés).