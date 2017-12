Jogador dos Globetrotters acerta cesta do teto do estádio dos Texans, da NFL

Nos dias 16 e 27 de dezembro, o Harlem Globetrotters partirão em uma nova turnê mundial, que começará na cidade de Houston, no estado americano do Texas. Para comemorar a nova agenda, Thunder Law, um dos membros do famoso time de basquete, decidiu fazer um arremesso do teto do NRG Stadium, casa do Houston Texans, time local da NFL, a cerca de 91,4 metros (300 pés) de altura.

No último dia 6 de dezembro, Buckets Blakes, também dos Globetrotters, arremessou do topo da Tower of the Americas (Torre das Américas), na cidade de San Antonio, outra cidade do Texas. Esta tentativa foi ainda mais alta, sendo equivalente a 58 andares, isto é, 177,6 metros (538 pés).