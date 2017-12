Astro dos Warriors estampa rosto de companheiro em papel higiênico

O ala-pivô Draymond Green revelou em suas redes sociais uma novidade dos banheiros dos centros de treinamento do Golden State Warriors. Os papéis higiênicos estão estampados com o rosto do pivô JaVale McGee. De acordo sites norte-americanos, a "homenagem" foi uma resposta a uma brincadeira em que o rosto de Green dormindo foi estampado em cobertores distribuídos para os atletas da equipe.

Outros jogadores do Warriors como Andre Iguodala também publicaram imagens do papel higiênico em suas redes sociais. E o Ala-armador é um dos que mais está se divertindo com a situação, já que anteriormente havia publicado uma imagem em que aparece dormindo com o cobertor com o rosto de Draymond Green. JaVale McGee ainda não se pronunciou sobre o assunto. Será que irá se vingar?