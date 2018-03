Jogador dos Bulls cai de cabeça após enterrada e quebra dentes da frente; veja

O armador do Chicago Bull Kris Dunn sofreu uma queda horrorosa após uma enterrada e quebrou e deslocou alguns dentes da frente. O lance aconteceu a faltando 2min55seg para o final da derrota por 119 a 112 da franquia para o Golden State Warriors, na noite desta quarta-feira, 17, no United Center, em Chicago.

Depois do jogo, o técnico dos Bulls, Fred Hoiberg, afirmou que seu jogador não perdeu nenhum dente, mas ele recuperou "um pedaço grande que pegou do chão". Ainda que não tenha apresentado sintomas de concussão no ginásio, Dunn será reavaliado na manhã desta quinta, 18.

Dunn correu para a cesta ao roubar a bola de Klay Thompson, na sua quadra de defesa. Depois de cravar, sua mão escorregou do aro e ele caiu de cabeça no chão, sem chances de amortecer a queda.

Ele começou a sangrar na quadra e, ao ser conduzido aos vestiários, se mostrou um pouco tonto.

Brutal scene in Chicago. It looks like Kris Dunn broke a bunch of teeth falling face first to the floor pic.twitter.com/1IgeEdBH2B — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 18 de janeiro de 2018