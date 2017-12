Jogador dos Raptors cobre carros de companheiros de equipe de adesivos

A zoeira parece não ter limite mesmo na NBA. Recentemente, os jogadores do Boston Celtics encheram o carro de um novato de pipoca e astro dos Warriors teve rosto estampado em papel higiênico. Agora foi a vez dos jogadores do Toronto Raptors serem "trolados". O ala-pivô Patrick Patterson aplicou uma pegadinha a seus colegas de equipe no sábado, 1º de abril. Um dos atletas mais veteranos do elenco coloriu os carros dos jovens Norman Powell, Delon Wright e Fred Vanvleet (novato da NBA), com adesivos "Post-it" e escreveu a palavra "loser" (perdedor em inglês).

Powell respondeu a brincadeira utilizando o Instagram Stories. “Eu literalmente odeio meus colegas de time. Nossa, meu carro inteiro. Uau. Eu sei que foi você, Pat, e fique sabendo, Patrick Patterson, que você está em sérios problemas comigo. Te prometo isso".

Os Raptors entram em quadra neste domingo contra o Philadelphia 76ers. A equipe de Toronto, terceira colocada da Conferência Leste, vai em busca de mais uma vitória para se aproximar dos líderes Boston Celtics e Cleveland Cavaliers.