Jogador dos Warriors provoca LeBron, que retruca: 'Foi o que ela disse?'

A quinta-feira é dia de desfile em carro aberto dos jogadores do Golden State Warriors pelas ruas de Oakland para festejar com os torcedores o título da NBA. Porém, em meio às comemorações, o destaque ficou para a provocação de Draymond Green à LeBron James, que não deixou barato.

No ano passado, quando o Cleveland Cavaliers conseguiu uma virada histórica contra o time californiano, o astro utilizou uma camisa com os dizeres "Ultimate Warrior". Dessa vez, foi a vez de Green responder, com "Quickie", que significa "rapidinho", em alusão à Quicken Loans Arena, ginásio que os Cavs manda seus jogos.

.... That's what she said, HUH?!?!? . Uma publicação compartilhada por LeBron James (@kingjames) em Jun 15, 2017 às 12:13 PDT

Nas redes sociais, LeBron mostrou não gostar nada da brincadeira e rebateu com "Foi o que ela disse?". O atleta dos Warriors ainda retrucou mais uma vez, mas, ao final, resolveu botar "panos quentes": "Os Dubs (apelido de Golden State) finalmente o fizeram calvo! Parabéns, irmão".

Them dubs finally made him go bald!!! Congrats bro @kingjames Uma publicação compartilhada por Draymond Green (@money23green) em Jun 15, 2017 às 12:38 PDT

Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers fizeram a final da NBA nas últimas três temporadas e, por isso, a rivalidade entre os times está mais aflorada do que nunca.